نوفوستي: إسقاط أكثر من 100 ألف طائرة مسيرة أوكرانية منذ بداية العام

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 100 ألف طائرة مسيرة أوكرانية منذ بداية عام 2026.





وأشارت الوكالة، بناء على البيانات الرسمية لوزارة الدفاع، إلى أنه خلال الفترة من 1 يناير حتى 16 أغسطس تم تدمير 101 ألف و868 طائرة مسيرة.

وتظهر البيانات أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطها في يوليو الماضي (21537 طائرة)، وفي يونيو 17711 طائرة وخلال الأيام الـ 16 الأولى من شهر أغسطس الجاري 16459 طائرة مسيرة.





ويمثل ما تم إسقاطه في يوليو والنصف الأول من أغسطس أكثر من ثلث جميع المسيرات الأوكرانية (337 ألفا و996 طائرة أو 37% من العدد الإجمالي).

اما العدد القياسي اليومي، فقد تم تسجيله في 16 أغسطس، حيث تم إسقاط 1478 طائرة مسيرة.

وتشير البيانات إلى تصاعد أنشطة المسيرات الأوكرانية في أغسطس، حيث كان من بين أكبر المعدلات اليومية أيضا إسقاط 1328 مسيرة في 15 أغسطس و1158 مسيرة في 2 أغسطس و1155 مسيرة في 1 أغسطس و1150 طائرة مسيرة في 13 أغسطس.