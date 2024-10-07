البورصة المصرية ترتفع بمكاسب محدودة



ارتفعت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، أول تعاملات الأسبوع،حيث كانت عطلة رسمية أمس بسبب ذكرى نصر أكتوبر، لكن أغلقت الجلسة على مكاسب محدودة، رغم صعود المؤشر الرئيسي بنسبة تقترب من إثنين في المائة في النصف الأول من التعاملات.

وكانت البورصة قد أغلقت جلسة الخميس الماضي (نهاية الأسبوع) بارتفاع ملحوظ، وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.24%، ووصل إلى مستوى 31720.5 نقطة.

وتقترب مكاسب الخميس من إجمالي مكاسب الاسبوع الماضي، والتي كانت نحو 1.4%.

كما أن ارتفاع المؤشر اليوم يعد الصعود للجلسة الثانية على التوالي، بسبب بعض الأنباء الجيده عن مشاركة شركات متداولة في البورصة في مشروع رأس الحكمة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.8%، ووصل إلى مستوى 31333 نقطة، في جلسة الأربعاء.