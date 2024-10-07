الأهلي:52 ألف مشجع في مباراة العين بكأس إنتركونيننتال

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أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع من جماهير الأهلي في مباراة الفريق أمام العين الإماراتي باستاد القاهرة الدولي المقرر لها 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس إنتركونيننتال.

وقال مرتجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حارس الأهلي" عبر قناة النادي: "الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 مشجع في مباراة الأهلي والعين وذلك بمثابة السعة الكاملة لاستاد القاهرة".

وأضاف: "نشكر الجهات الأمنية على التعاون مع النادي الأهلي في إنجاح المباراة الكبيرة والهامة على كأس الأفروآسيوي، وهي المباراة التي ينظمها الأهلي بكافة التكاليف المادية من استضافة نادي العين ووفد الفيفا وكل الأمور التسويقية".

وواصل: "تم تخصيص 2200 تذكرة لجماهير نادي العين الإماراتي رغم أن النادي الشقيق طلب 1000 تذكرة فقط".

وأتم: "تم تحديد سعر تذكرة الدرجة الثالثة بقيمة 100 جنيه و250 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى و1500 جنيه للمقصورة الرئيسية".

وأتم: "المباراة كبيرة وهامة وهي مشابهة لبطولة كأس العالم للأندية، والأهلي ينتظر الدعم الجماهيري في اللقاء الهام من أجل التأهل لنصف النهائي الذي يقام في قطر".