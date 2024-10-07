جيش الاحتلال: سلاح الجو يهاجم بشكل واسع أهدافا لحزب الله جنوب لبنان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو يهاجم في هذه الأثناء، بشكل واسع أهدافا لحزب الله جنوب لبنان.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «تشن طائرات حربية لسلاح الجو في هذه الأثناء غارات واسعة جنوب لبنان؛ تستهدف أهدافًا لحزب الله».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بدأ عملية برية محدودة ومركزة في جنوب لبنان، مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»، إن «فرقة الجليل 91، التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 8 ولواء الناحال الشمالي 228 بدأت عملية برية محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب لبنان».

وزعم أنه «منذ بداية الحرب، تخوض فرقة الجليل قتالًا دفاعيًا منسجمًا مع عمليات هجومية عديدة لاستهداف حزب الله وبناه التحتية جنوب لبنان جوًا وبرًّا».

وادعى أن «قوات الفرقة نفذت على مدار الأسابيع الأخيرة، مئات الهجمات وقضت على عشرات عناصر حزب الله».