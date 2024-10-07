الصحة اللبنانية: 2083 شهيدا و9869 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 23 سبتمبر الماضي.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 2083 شهيدا و9869 مصابا منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1212 قتيلا و3427 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر.