وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو إزالة للظلم التاريخي الذي لحق بمصر والعرب

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الدعم السياسي الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور خالد العناني وتوجيه جميع مؤسسات الدولة بتوفير كل أوجه الدعم للحملة الانتخابية «الشريفة والنظيفة»؛ أسهم في تحقيق هذا «الفوز الكاسح المستحق».

ووجه خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» التهاني القلبية للرئيس السيسي وللشعب المصري العظيم، وكل للشعوب العربية والإفريقية، مؤكدا أن وجود مصري عربي إفريقي على رأس هذه المنظمة العريقة يمثل «إزالة للظلم التاريخي الذي لحق بالعرب وبمصر».

ونوه أن منذ نشأة اليونسكو في منتصف الأربعينات من القرن الماضي لم يتول أي عربي منصب مدير عام للمنظمة.

وأشاد بالدكتور خالد العناني كـ «أحد أبناء مصر البارين المتميزين»، مؤكدا أن وجوده على رأس منظمة اليونسكو «يدعو للفخر ويمثل رسالة هامة للإنسانية بأن اليونسكو تحت القيادة الجديدة سيكون لها دور هام وجسر للتواصل لمعالجة قضايا الإرهاب والتطرف، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتمكين الشباب والمرأة، والحفاظ على التراث الإنساني».

وشدد أن الدكتور خالد العناني يتمتع بـ«خبرة عظيمة في هذا المجال»، مؤكدا أن قدراته المتميزة وكفاءته العالية ستمكنه من «نقل هذه المنظمة إلى آفاق أرحب».

وأكد أن «الظرف التاريخي الصعب الذي تمر به البشرية وما تعتريها من عنصرية وتطرف وما تموج به من نزاعات وصراعات»؛ يجعل على اليونسكو «مسئولية كبيرة أكثر من أي وقت مضى في أن تكون جسرًا للتواصل، ولحل هذه النزاعات وإعلاء قيم التسامح».

وأشار إلى أن تولي شخصية لها خبرات أكاديمية وعملية مثل «العناني» على رأس المنظمة «سيكون إضافة كبيرة لهذه المنظمة العريقة»، مشيرا إلى أنه يمثل الحضارة المصرية والحضارة العربية والحضارة الإسلامية وكذلك الإفريقية.

يُذكر أن الدكتور خالد العناني حصل على 55 صوتا من أصل 57 صوتا في المجلس التنفيذي لليونسكو، وهو أكبر عدد أصوات يحصل عليه مرشح لهذا المنصب في انتخابات تنافسية منذ تأسيس المنظمة عام 1945.