3 ملايين مصرى يتابعون أول قناة صينية ناطقة بالعربية

لان: أنتجنا 7 قصص للتعايش بين الصينيين والعرب.. لى: المنصات الإعلامية الجديدة تسببت فى إغلاق 10 صحف صينية وانخفاض توزيع الصحف بنسبة 15%

قالت أو شياو لان، كبير مقدمى أول قناة صينية ناطقة بالعربية CCTV، إن القناة يتابعها 3 ملايين مشاهد مصرى من إجمالى 15 مليونا على مستوى العالم، نظرا للمواد الشيقة التى تبثها القناة على مدى الـ24 ساعة من خلال منصاتها الرقمية على اليوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعى.

وأضافت لان، فى تصريحات لـ«الشروق» على هامش ورشة «كتاب الإعلاميين العرب» التى نظمها معهد الأبحاث والتدريب التابع للإذاعة والتليفزيون الصينى، أن القناة أنتجت 7 قصص للتعايش بين الصينيين والعرب، أكثرهم صعوبة طبيبة جزائرية كانت تبكى من أجل المرضى الجزائرين، وقصة أخرى بحث فيها مترجم صينى عن الأديب العربى أدونيس من أجل ترجمة أعماله.

ومن جانبها، أشارت شين لى، مراسلة متخصصة فى القناة المركزية الصينية، إلى أهمية وجود ما يسمى بالإعلام الجديد من خلال إحصائيات صادرة عن شركة بيو للدراسات الأمريكية، والتى أوضحت أن عدد الصحف المطبوعة انخفضت بنسبة 15% بسبب المنصات الإعلامية الجديدة فى حين أغلقت 10 صحف صينية نهاية العام الماضى.

وذكرت أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض نسبة المشاهدين للقناة المركزية الصينية، وخروج العاملين من مجال الإذاعة والتلفزيون للعمل فى المجالات الأخرى، لافتة إلى أن 60% نسبة من يتابعون الأخبار من خلال الهواتف المحمولة يوميا، حيث يوجد 800 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت فى الصين.

وأرجعت لى إن التحول الهيكلى فى الإعلام الصينى إلى انتشار الإعلام الجديد وتعزيز المنصات الخاصة وحسن إدارتها، مضيفة أن مراسل حر تمكن من تسجيل مشهد لانهيارات أرضية لم ترصدها الأقمار الصناعية الأمر الذى يؤكد على السرعة غير العادية لوسائل الإعلام الجديد.

وقال وانج تيان، نائب مدير اللجنة الدائمة لرئيس قناة الصين «المركز الوطنى للإعلام»، إن القناة تبث عدة برامج سياحية تعكس الوضع السياحى والاقتصادى لمصر والدول العربية فى إطار الاهتمام بالمشاهد العربى.

من جهته، قال شان سو، مسئول برامج القسم العربى فى إذاعة الصين الدولية، إن الإذاعة تبث 102 قناة إلى 56 دولة منها مصر مستخدمة 65 لغة؛ حيث يوجد شراكات بين القسم العربى بالإذاعة ووسائل الإعلام المطبوع والمقروء والمسموع بالدول العربية، فضلا عن بث أفلام وثائقية للمشاهدين بالشرق الأوسط.