افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأحمد راشد محافظ الجيزة المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة والذي يحمل اسم الدكتورة نهاد صليحة تخليداً لإسهاماتها التنويرية في الثقافة والفنون، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.



وقالت عبد الدايم، إن افتتاح المسرح المكشوف يعد إضافة جديدة لإنجازات الثقافة المصرية ومتنفسا لطلاب الاكاعديمية يتيح لهم فرصة التعايش الكامل مع الأجواء المسرحية الفعلية وإنتاج العديد من العروض الهادفة، موجهة التحية لاسم الراحل الدكتور فوزى فهمى رئيس الأكاديمية الأسبق صاحب فكرة تأسيس المسرح، كما قدمت الشكر للدكتور أشرف زكى رئيس الأكاديمية السابق على جهوده فى استكمال أعمال الإنشاء.



وأضافت عبدالدايم، أن هذا المسرح يأتى ضمن خطط تكريم وتخليد رموز المبدعين، مشيرة إلى أن الدكتورة نهاد صليحة علامة بارزة في الثفافة المصرية، مشيدة بتجهيزات المسرح والتى تمت وفقاً لأحدث أنظمة الصوت والإضاءة والديكورات.



من جانبه ثمن محافظ الجيزة التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الثقافة ووصف الأكاديمية بأنها منارة تستقطب محبي الفنون والثقافة.



وقالت جبارة أن المسرح أحد اهم روافد الأكاديمية، موجهة التحية للراحل الدكتور فوزي فهمي الرئيس الأسبق للأكاديمية الذى وضع بذرة إنشائه، كما قدمت الشكر للدكتور اشرف زكى الرئيس السابق للأكاديمية ولكل من ساهم في تأسيسه حتى الافتتاح، موضحة أنه يحمل اسم الدكتورة نهاد صليحة باعتبارها إحدى أهم مصادر المعرفة حيث نجحت نقل العديد من عناصر الثقافات الاجنبية إلى مصر ، وأضافت أن الاكاديمية تعد خطة لنشر دراسات وكتب تبرز اعمالها ودورها في الحياة الثقافية العربية .



وتضمن حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية بدأت بفرقة براس ساون باند الذى استقبل الحضور أعقبه تفقد متحف مقتنيات الدكتورة نهاد صليحة في مدخل المسرح تلاه فقرة موسيقية قدمها اوركيسترا المعهد العالي للكونسيرفتوار بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادي والذي قدم عدد من الأعمال الوطنية المصرية والعالمية إلى جانب فيلم وثائقى عن تأسيس وتجهيز المسرح وعرضاً مسرحيا بعنوان"فن الحرب" ويلقى الضوء على دور الفنانين فى حرب أكتوبر سواء من كانوا على الجبهة أو خارجها، تأليف إيمان سمير، إخراج محمود فؤاد صدقى، بطولة طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية بالاشتراك مع طلاب المعهد العالى الباليه.



يذكر أن مسرح الدكتورة نهاد صليجة تبلغ مساحته 1500 متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترا وعمق 14 مترا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المبتكر والمرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور، وصالة التمثيل مما يسمح فى تلبية احتياجات الفنانين فى أشكال وأساليب المسرح المختلفة، ويساعد على تغيير شكل العرض والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد مع امكانية تحويله إلى أشكال من الفضاءت غير التقليدية ، هذا إلى جانب قاعة لكبار الزوار وصالة انتظار للجمهور وغرفا إدارية وغرف الفنيين وثلاث غرف للممثلين وصالات للبروفات ومخزن للأجهزة وتمت مراعاة أهمية البنية التحتية للمسرح وإنشاء مصارف للأمطار ومواتير رفع وطرد المياة الجوفية.