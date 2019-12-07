صحف القاهرة تبرز عددا من قضايا الشأن المحلي والدولي

تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت عددا من قضايا الشأن المحلي والدولي،على رأسها توابع الرفض الدولي للاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وقالت صحيفة (الأهرام)، إنه وفى تصاعد جديد للرفض الدولى للاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، قررت اليونان طرد السفير الليبى محمد يونس وامهلته 73 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكد نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني أن الاتفاق انتهاك صارخ للقانون البحري الدولي وحقوق اليونان السيادية، مشددا على أنه غير قانونى والانذار الذى وجهته الخارجية للسفير الليبى لتسليم نصوص الاتفاقية البحرية إلى آثينا انتهى أمس الأول وهو ما دفع اليونان إلى اتخاذ قرار طرده، موضحا أن طرد السفير ليس قطعا للعلاقات الدبلوماسية مع ليبيا وإنما رسالة إلى حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج الذى لا يملك حق التوقيع على الاتفاقيات.

وذكر وزير الخارجية اليونانى أن رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح سيزور آثينا الخميس المقبل لبحث الامر.

من جانبه، نفى سامح شكري وزير الخارجية وجود خلاف مصرى أمريكى بسبب ما يقال حول شراء مصر مقاتلات روسية، موضحا أن الأخبار المتداولة حول هذا الأمر مجرد أقاويل بالصحافة ولن أعلق عن هذا الامر ولدينا علاقة قوية ومتنوعة مع أمريكا والشركاء الأوروبيين وروسيا وكوريا وغيرها.

وأشار شكري - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لمنتدى روما للحوار المتوسطي - إلى أن هناك حوارا مستمرا في مسائل عديدة وأن العلاقة القوية التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الأخيرة شريكا أساسيا، لافتا إلى قوة علاقات مصر أيضا من الشركاء الاخرين.

وعلى الصعيد المحلي، قالت صحيفة " الاهرام " إن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أكد أنه تم ضخ 305 ملايين جنيه لحماية نهر النيل وصيانة منشأت السد العالى وخزان أسوان وذلك في إطار عملية تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية بتكلفة 15 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بزيادة 27% على العام المالى السابق.

وقال الوزير إنه تم تحصيل 107 ملايين جنيه مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بنهر النيل ومنافعه وتم انفاق 150 مليون جنيه استثمارات للاعمال الجارى تنفيذها لحماية وتطهير وتكريك وتطوير النهر، وذلك فى إطار الحفاظ عليه وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهاته ومواجهة كل التعديات عليه وعلى جسوره من أسوان إلى البحر المتوسط.

وفى شأن آخر، ذكرت صحيفة " الاهرام "أنه تنطلق اليوم فاعليات الجلسة التحضيرية الرابعة لمؤتمر الشأن العام الذى تنظمه مؤسسة "الأهرام" بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات وبحضور عدد من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين الذين يتقدمهم وزراء التخطيط والتعليم العالى والانتاج الحربى والأوقاف والثقافة والرياضة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام وعلاء ثابت رئيس التحرير .

وأضافت الصحيفة أن الجلسة تعقد تحت عنوان علاقة الحديث فى الشأن العام بالأمن القومى المصرى وسيديرها كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وستتناول عدة محاور أساسية أهمها مفهوم قضايا الأمن القومى وعلاقته بالشأن العام وتحديد السمات الرئيسة لمن يتولون الحديث فى هذه القضايا الوطنية والسياج القانونى والدستورى لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

من جانبها ، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن سامح شكري وزير الخارجية أكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية ورجب أردوغان تعقد الوضع فى ليبيا، ودعا شكري على هامش مشاركته في منتدى روما للحوار المتوسطى حكومة السراج لاحترام اتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها.

وأضافت أنه وفي غضون ذلك أعلنت اليونان استبعاد السفير وامهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد؛ فيما طلبت قبرص من محكمة العدل الدولية فى لاهاى التدخل لحماية مواردها وثرواتها البحرية فى البحر المتوسط.

وأكدت صحيفة " الاخبار " أن منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء تلقت 55 الف شكوى واستغاثة من المواطنين خلال نوفمبر الماضي، وأكد طارق الرفاعى مدير المنظومة أنه تم فحص ومراجعة 53 الف شكوى وتوجيهها لجهات الاختصاص فيما تم رفض 13 ألف شكوى لعدم صحة البيانات او زوال أسبابها ويجرى حاليا فحص 1925 شكوى تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها وتصدرت شكاوى تراكم القمامة والمخلفات بالمحافظات النسبة الاعلى بنحو 10 آلاف رسالة وصورة.

وقالت الصحيفة إنه يبدأ يوم الأربعاء القادم بمدينة أسوان أول منتدى للسلام والتنمية المستدامة ليكون المحفل الأول من نوعه فى أفريقيا لمناقشة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية بالقارة السمراء، ويعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى في إطار مبادرة مصرية من منطلق رئاستها للاتحاد الافريقى ويعقد المنتدى من 5 ورش عمل تنتاول قضايا النزوح القسرى فى أفريقيا وتعزيز دور المراة الافريقية فى تحقيق السلام والامن والتنمية والوقاية من النزاعات والصراعات المسلحة إلى جانب بحث أساليب التعامل مع الجماعات المسلحة وبناء السلام بالقارة .

وأضافت أن المنتدى يستمر لمدة يومين ويشارك فيه رؤساء دول وحكومات ومسؤلو منظمات دولية وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع والمدني.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة " الاخبار " إن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريرى وجه رسائل إلى رؤساء 8 دول بينها صر طالبا المساعدة لتأمين اعتمادات للاستيراد منها بما يترتب عليه استمرارية الأمن الغذائى والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات، وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى للحريرى أنه في إطار الجهود التى يبذلها لمعالجة النقص فى السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساية للمواطنين وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول طالبا مساعدة لبنان فى هذا الشأن لمختلف القطاعات ويأتى طلب الحريرى بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعيشها لبنان منذ اندلاع التظاهرات فى أبريل الماضى والتى تنذر بحدوث انهيار اقتصادي.

بدورها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزارة الأوقاف أكدت عدم صحة شائعة توجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو توجيهها إلا فى الاغراض المخصصة لها، مشددة على أنه لا يمكن التصرف فى أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة هيئة الاوقاف وبتطبيق شروط الواقفين باعتبار أن الوقف ملك لأصحابه.

وأضافت أن وزارة الإسكان أعلنت من جانبها، عدم تراجع الحكومة عن إعادة أهالى ماسبيرو إلى المنطقة بعد تطويرها، موضحة أنه سيتم اعادة تسكين الأهالى الذين اختاروا العودة للمنطقة عقب الانتهاء من إقامة وحداتهم السكنية حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية للأهالى الذين اختاروا العودة للمنطقة عقب الانتهاء من إقامة وحداتهم السكنية بالمنطقة للسكان الذين رفضوا التعويض المادى أو الانتقال إلى مدن جديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة ومسكن آمن للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى شهد مراسم توقيع عقد اتفاق بين الهيئة القومية للانتاج الحربي ومصنع الانتاج الحربى بهدف تأسيس شركة تكون متخصصة فى تصنيع محطات التحلية ومحطات معالجة المياه وذلك بمقر ديوان عام وزارة الانتاج الحربي.

وأضافت أن توقيع هذا العقد يأتي فى ظل تعاون وزارة الانتاج الحربى مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية لصالح مختلف الوزارات والمحطات والمؤسسات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويهدف هذا التعاون إلى الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم الشركة المصرية لانتاج وتصنيع محطات تحلية ومعالجة المياه.

وقالت الصحيفة إن مدينتي أسوان والأقصر تستضيف فى 21 ديسمبر الحالى منتدى الشباب العربى الأفريقى العاشر برئاسة الدكتور ممدوح رشوان وبمشاركة 31 دولة والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة واكثر من 300 شاب وفتاة.

وصرح رشوان بأن المنتدى العاشر للشباب العربى الأفريقى ينطلق من الأقصر 21 ديسمبر ويختتم باسوان 26 من نفس الشهر حيث سيشهد جلسات عامة وورش عمل ودورات تدريبية وحملات للتوعية للشباب ، كما سيتم انطلاق ماراثون ودورة رياضية مع تنظيم برنامج سياحى للوفود الشبابية لزيارة المواقع الاثرية والمعالم السياحية .

ويقام المنتدى تحت مظلة الجامعة العربية ليشكل منبرا إقليميا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تناول 4 قضايا رئيسية هى التراث وحوار الثقافات مع تمكين الشباب والمرأة بجانب قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقضايا المياه وترشيد الاستهلاك.