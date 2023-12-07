محمد عدوية يطرح قبطان سفينتي ويؤكد: هناك مفاجآت الفترة المقبلة

طرح الفنان محمد عدوية، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قبطان سفينتى" على يوتيوب ومنصات الأغاني، والأغنية من كلمات مهاب الجزائرى وتوزيع وألحان مونتى وإنتاج شركة كلمة ومسئول إعلامي يارا أحمد.

وكشف الفنان محمد عدوية في تصريحات صحفية عن ألبومه الجديد في بيان صحفي قائلاً: "الألبوم يضم عددًا من الأغاني التي أتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وأقدم من خلاله مزيكا مختلفة وجديدة، وسيكون نقلة في مشواري الفني، ويضم عددًا من الأغاني يتم طرحها على طريقة السينجل كل فترة أغنية".

وأعرب عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، مشيرًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.

وأضاف، "ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمنى أن يقف القصف في فلسطين".

كان محمد عدوية طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" تعبيراً عما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل علي أراضيها.

وتقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذه. يشتاق لها الصابرين.

كما طرح أحدث أغانيه على يوتيوب والتى تحمل اسم "تعرف عني إيه" كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.