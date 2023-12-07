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استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين ووفد مرافق.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين، لافتا إلى استعراض أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح أن الإنتاج الحربي يعمل دائما على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشددا على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والبحرين.

وأعرب عن تطلعه للتعاون مع مختلف الشركات البحرينية بما يحقق أهدافا تصنيعية مشتركة.

ومن جانبه، أشاد العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين بدور وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، معربا عن اهتمام الجانب البحريني بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي.

وأشاد بما اطلع عليه من معروضات شركات الإنتاج الحربي داخل جناح الوزارة بمعرض "إيديكس 2023" والتي تتميز بالتطور والدقة.

وأشاد "الجنيد"، بالطفرة التي تشهدها مصر في مجال التصنيع العسكري والتي لمسها خلال تواجده بمعرض إيديكس ٢٠٢٣، مؤكدا أن تنظيم النسخة الثالثة من المعرض جاء احترافيا بشكل كبير.