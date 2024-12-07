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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 428 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 32 شهيدا و95 مصابا، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و612 شهيدا و105 آلاف و834 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة في بلدة بيت لاهيا راح ضحيتها 34 شهيداً بينهم أربعة من الطاقم الطبي في مشفى كمال عدوان.

وواصل جيش الاحتلال نسف المباني في البلدة التي أجبر الآلاف من سكانها على النزوح.

وفي وسط القطاع، استشهد 21 فلسطينياً، بينهم أطفال، وعشرات من الجرحى بقصف الاحتلال منزلاً في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب آخرون في قصف للاحتلال أحد المباني في أرض أبو زكري غرب مخيم النصيرات وكذلك في قصف لمسجد النور وتضرر منازل مجاورة له داخل مخيم البريج.