رئيس مياه القاهرة يشدد على الالتزام بالصيانة الدورية ورفع كفاءة معدات التشغيل

تفقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، محطة مياه الأميرية في زيارة "تفتيشية مفاجئة"؛ لمتابعة مراحل التشغيل المختلفة والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة المياه المنتجة.

تأتي هذه الجولة في إطار استعدادات الشركة للصيانة الشتوية ورفع جاهزية المحطات والورش المركزية، وفق بيان صحفي للشركة القابضة للمياه اليوم.

شملت الجولة متابعة منظومات التنقية والضخ، والمرور على الورش المركزية والمخازن للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطط الصيانة الشتوية، وتوافر المعدات وقطع الغيار والخدمات اللازمة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأكد المهندس الشيمي أهمية الجاهزية الكاملة لوحدات الطوارئ واستمرار العمل وفق أعلى معايير التشغيل القياسية، لضمان ضخ مياه آمنة وذات جودة عالية للمواطنين دون أي انقطاعات.

وشدد على ضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية ورفع كفاءة معدات التشغيل والصيانة.

كما شدد رئيس الشركة على أهمية التنسيق الكامل بين قطاع المشروعات وجميع الإدارات المعنية داخل الشركة لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن نجاح خطط الصيانة يرتبط بتكاتف العاملين كافة والتزامهم بالحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الشيمي أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في المتابعة المستمرة للمحطات، وتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأهالي القاهرة الكبرى.

وأكد أن الشركة توفر أوجه الدعم كافة للقطاعات التنفيذية والفنية، وتعمل على خلق مناخ عمل ملائم يساعد على الانتهاء من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد في الوقت المحدد.