الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين يدين الغارة الجوية الباكستانية على مستشفى في كابول

أدان الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين الغارة الجوية التي شنها النظام العسكري الباكستاني على مستشفى لإعادة التأهيل في كابول ودعا باكستان إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال.

وكان الجيش الباكستاني قد استهدف ليلة الاثنين الماضي مركزا لعلاج الإدمان في المنطقة الأمنية التاسعة في كابول، مما أسفر عن مقتل 400 شخص وإصابة 250 آخرين، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي بيان أعرب فيه عن قلقه البالغ، قال الاتحاد إن تنفيذ مثل هذه الهجمات خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك يعد انتهاكا إضافيا لحرمة حياة الانسان.

وأكد البيان، أن مثل هذه الأفعال محرمة تماما في الإسلام وحث قيادة النظام العسكري الباكستاني على الامتناع عن القيام بأعمال مماثلة، مع إنشاء لجنة نزيهة وشفافة للتحقيق في الحادث.

ودعا الاتحاد أيضا كلا البلدين إلى وقف الاشتباكات على الفور والسعي إلى حل سلمي من خلال الحوار والوساطة، لاسيما بمشاركة دول مثل قطر وتركيا.