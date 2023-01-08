محافظ الوادي الجديد: تخصيص مثلث ميدان البساتين لمبادرات تخفيض الأسعار

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" بالخارجة.

جاء ذلك للاطمئنان على رصيد السلع الأساسية وتوافر المنتجات بأسعار الجملة، بالتزامن مع جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة وإحكام الرقابة على الأسواق لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

ووجه المحافظ بحصر رصيد السلع الأساسية بفروع الشركة بالمراكز والمنافذ التابعة للوحدات القروية، والإعلان بشكل واضح عن الأسعار، وضخ السلع التموينية بجميع المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للجمعيات والمبادرات.

وأشار إلى تخصيص مثلث ميدان البساتين لمبادرات تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة حتى شهر رمضان المبارك، وتوفير السلع بنفس الأسعار في أحياء المدينة والمناطق المجاورة.