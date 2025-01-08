برشلونة يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثنائية أمام أتلتيك بيلباو

تغلب نادي برشلونة على فريق أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، لحساب نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في المملكة العربية السعودية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب برشلونة.

وتقدم برشلونة في النتيجة بالدقيقة 17 عن طريق اللاعب جافي، بعد كرة عرضية أرضية قابلها بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 52، تمكن لامين يامال من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة قوية في الشباك.

وفي العشر دقائق الأخيرة من المباراة تمكن أتلتيك بيلباو من تسجيل هدفين، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لإلغائهما بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، يتأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا التي تُقام غدًا الخميس.