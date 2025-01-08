محافظ الدقهلية ومفتي الجمهورية يشهدان تسليم موقع فرع الإفتاء بالمنصورة

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شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية اليوم، تسليم موقع إنشاء مقر فرع الافتاء بالدقهلية بشارع الجيش بمدينة المنصورة على مساحة حوالي 430 مترا.

وأكد المحافظ توفير سبل الدعم والتعاون المطلوب لسرعة الانتهاء من إنشاءها، موضحا أنه وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص مساحة 430 مترا لصالح دار الإفتاء لإقامة فرع لها.

وتم الانتقال لتفقد القطعة على الطبيعة بحضور لجنة مشتركة من المحافظة والإفتاء وتم تسليم المساحة المخصصة خالية من أي اشغالات أو تعديات، لتصبح القطعة تابعة لدار الإفتاء للبدء في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بحي شرق المنصورة لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنجاز المشروعات، ولتوفير الخدمات المطلوبة في مختلف المجالات تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم وتلبية مطالبهم.