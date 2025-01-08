شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025.
وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 72 إلى 76 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 75 إلى 115 جنيها.
واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
وثبتت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 590 إلى 690 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 160 إلى 360 جنيها.
وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 185 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.