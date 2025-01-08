شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025.

وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 72 إلى 76 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 75 إلى 115 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها.

‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.

‏‎وثبتت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 590 إلى 690 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 160 إلى 360 جنيها.

‏‎وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 185 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.