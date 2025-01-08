الرئيس الإيراني: نتشارك مع العراق هواجس بشأن التطورات في سوريا

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده لديها مع العراق، هواجس بشأن التطورات في سوريا، منها الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وقال بزشكيان في مؤتمر صحفي على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لطهران اليوم نقلته وكالة سبوتنك: "طهران تتطلع نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتولي أهمية بالغة لتحقيق الأمن في العراق".

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن "طهران لديها هواجس مشتركة مع العراق، بشأن التطورات في سوريا، منها مكافحة نشاط الجماعات الإرهابية وانسحاب القوات الإسرائيلية".

وذكر الرئيس الإيراني أنه تطرق مع السوداني إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية وتعزيز الأسواق الحدودية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه عقد اجتماعًا موسعًا مع الرئيس الإيراني، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

وأضاف أن "العراق وإيران، حريصين على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية بما يحقق مصالح الجميع".

وأكد السوداني أن "استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة"، لافتًا إلى أن بغداد وطهران مستعدتان للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.

كما شدد على احترام إرادة الشعب السوري ودعم قراره في اختيار نظامه السياسي.

وأوضح أن "العراق حرص على نشر التهدئة وعدم اتساع نطاق الحرب في المنطقة"، مؤكدًا أنه نجح في حفظ سلامة العراق وحدوده وعدم الانزلاق في صراعات من شأنها أن تزيد من توتر المنطقة.

وكان السوداني، قد التقى مع بزشكيان، بالعاصمة طهران، التي وصلها في زيارة رسمية صباح اليوم، لإجراء محادثات مع كبار المسئولين في البلاد، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.