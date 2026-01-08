أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، عدة قرارات جمهورية تضمنت إعفاء وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، من منصبه، وإحالته إلى التحقيق.



وتضمن القرار تعيين عبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة خلفا لأحمد لملس.

وفي السياق نفسه، أصدر العليمي قرارين جمهوريين إضافيين، قضى الأول بتعيين سالم علي سعد أحمد مخبال، قائدا لمحور الغيضة، مع ترقيته إلى رتبة عميد، فيما نص القرار الثاني على تعيين العميد خالد القثمي، قائدا للواء الثاني حرس خاص رئاسي.

وتأتي هذه القرارت في ظل تطورات أمنية متسارعة شهدتها محافظة عدن اليوم، عقب قرارات سيادية صادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، بالتزامن مع انتشار واسع لقوات العمالقة في عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية.



وجاءت هذه التطورات عقب صدور قرار رئاسي باسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته الى النائب العام، بتهمة "الخيانة العظمى".