الصين تبدأ 2026 بإصدار عدد قياسي من السندات السيادية

بدأت الصين، العام الجديد بإصدار عدد قياسي من السندات السيادية، لتهز السوق حيث الطلب ضعيف بالفعل.

وأعلنت البلاد، خططا لإصدار سندات بقيمة 522 مليار يوان (74.6 مليار دولار) في ثلاثة مزادات بين الأول والخامس عشر من يناير، وهذا سوف يكون أعلى معدل لفترة نصف شهرية، بحسب حسابات وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يؤدي زيادة المعروض من الديون إلى تخفيف الطلب على الديون في فترة يتجنب فيها المستثمرون بالفعل العائدات المنخفضة التي تقدمها السندات الصينية لصالح البورصة.

وقال يانج يووي المحلل في بورصة جوشينج في مذكرة: "ساهم تسريع إصدار السندات إلى جانب زيادة هائلة في المزادات الفردية في تعديلات السوق مؤخرا فيما ينتاب القلق التجار بشأن مخاطر العرض والجانب الإيجابي للتدابير المالية الاستباقية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقفزت عائدات السندات منذ بداية 2026، فيما تقترب عائدات السندات العشرية من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2024، وذلك بعدما زادت عائدات سندات لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عام.