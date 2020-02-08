زايد: توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان لأهالي عزبة الهجانة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة وجهت بعلاج أم صابر، سيدة عزبة الهجانة، فورًا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، بعلاجها على نفقة الدولة.

وأضافت «زايد» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الوزارة وجهت ابتداءً من الغد 14 سيارة عيادات متخصصة بها كافة التخصصات والأطقم الطبية والأشعة والتحاليل، لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مشيرة إلى توفير العلاج بشكل مجاني وإصدار قرارات نفقة الدولة من اللجان الطبية لهذه السيارات لكافة الأهالي في عزبة الهجانة.

وأشادت باهتمام القيادة السياسية في الذهاب إلى العزبة والاطمئنان على المشروعات من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي ليصبح أفضل، لافتة إلى شمول كافة مبادرات الرئيس العزبة كحملات؛ 100 مليون صحة، والأمراض غير السارية وسرطان الثدي، وقوائم الانتظار.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان على توجيه الرئيس بتولية أهالي عزبة الهجانة مزيد من الرعاية والاهتمام، لافتة إلى مد فترة الثلاثة أيام الخاصة بالعيادات المتنقلة إذا تطلبت الحاجة لذلك.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة بطريق السويس، كما تابع الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلي أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وشارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

وأثناء جولته التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس، تصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة الجائلين، التي تحدثت مع الرئيس وأمر بتوفير محل لها لممارسة نشاطها وعلاجها على نفقة الدولة.