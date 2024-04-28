انقطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة من قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة من قطاع غزة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» أعلنت، الجمعة، عودة خدمات الإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاعها، الخميس، بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وتتعرض خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة لانقطاعات متكررة منذ بدء الحرب. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة تحت اسم «السيوف الحديدية»، قتل خلالها حتى الآن أكثر من 34 ألف شخص، بحسب السلطات في القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفًا و454 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77 ألفًا و575 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.