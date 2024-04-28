عمرو أديب: نحن على أعتاب تعديل وزاري

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، والتي نصح فيها بالتوجه إلى تعلم البرمجيات.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «نحن على أعتاب تعديل وزاري، مينفعش في أي دولة في العالم إن الرئيس يفعل كل شيء».

وأوضح أن «رئيس الدولة هو المسئول عن السياسات، لكن هناك جهات تنفيذية مسئولة عن تطبيق تلك السياسات على أرض الواقع».

وأشار إلى أن «حلم الرئيس السيسي بوصول المبرمجين ومهندسي الكمبيوتر إلى رقم محدد، يتطلب لقاء رئيس الوزراء مع الوزير المرشح، وتحديد المستهدفات ومدى إمكانية تحقيقها على أرض الواقع».

وأضاف: «هناك أناس قادرة على تحويل الطموحات والأحلام إلى واقع، لكن هي هتتكلف كام؟ هتتكلف كتير والأرقام التي قيلت ضخمة، وحتى لو الفلوس موجودة أين العنصر البشري؟!».

وأكد أن تعزيز مجال البرمجة «مسألة عظيمة»، مضيفًا: «مصر ممكن تكون بيئة خصبة والشباب المصري يستطيع، لكن في النهاية فين الإمكانيات والقدرات والشباب؟».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وعدد من الوزراء وقيادات الدولة.

وقال الرئيس السيسي: «عايزين تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق وفي الآخر تزعلوا مني ومن الحكومة أنهم مش شغالين، لما ولدنا يشتعلوا في البرمجة الحديثة هتوصل مرتباتهم الشهرية لـ20 ألف دولار ويمكن تبقا 100 ألف دولار».