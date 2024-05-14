ارتفاع تكلفة الواردات في كوريا الجنوبية وسط ارتفاع أسعار النفط

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ارتفعت تكلفة الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في أبريل بسبب زيادة أسعار النفط وانخفاض الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي في البلاد اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 9ر3% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بعد مكاسب بنسبة 5ر0% على أساس شهري في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية من بنك كوريا المركزي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأظهرت البيانات أن الأسعار ارتفعت أيضا بنسبة 9ر2% الشهر الماضي بعد انخفاض بنسبة 5ر0% على أساس سنوي في الشهر السابق.

واستندت حصيلة أبريل إلى سنة الأساس الجديدة 2020.

وأسعار الواردات هي عامل رئيسي يحدد مسار معدل التضخم الإجمالي في البلاد.

وبلغ سعر خام دبي، وهو مؤشر كوريا الجنوبية، 17ر89 دولار للبرميل في أبريل، ارتفاعا من 88ر80 دولار في الشهر السابق، وفقا للبنك المركزي.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 83ر1367 مقابل الوون الكوري الجنوبي الشهر الماضي، مرتفعا قليلا من 70ر1330 في الشهر السابق.