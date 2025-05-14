ترامب: علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج مفيدة لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج «مفيدة» لإسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، بعد انعقاد القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

وأشار إلى أنه لا يعلم ما إذا سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثات بشأن أوكرانيا، مؤكدًا أن «واشنطن تفكر دائمًا في فرض عقوبات ثانوية على موسكو».

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ناقشت القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.