السيسي يتابع جهود تطوير آليات اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، لمتابعة جهود الدولة في تطوير آليات اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الكوادر التدريسية، من خلال منظومة متكاملة تضمن اختيار العناصر التعليمية بكفاءة وموضوعية، وتأهيلها علمياً وفنياً وشخصياً، بما يسهم في تحقيق جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية.

وقد شهد الاجتماع استعراض عدد من محاور التأهيل التي تستهدف دعم وبناء قدرات المعلمين، والارتقاء بمهاراتهم، مع الاستعانة بكافة موارد الدولة المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد الرئيس السيسي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، لا سيما في ما يتعلق بالعنصر البشري، مشدداً على أن المعلم يمثل حجر الزاوية في هذه المنظومة، الأمر الذي يستدعي الاستثمار في تأهيله وتطويره لضمان تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تواكب متطلبات التنمية.