وزير خارجية السعودية: الشراكة الدفاعية مع واشنطن تمكننا من ردع التهديدات القائمة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الشراكة بين الرياض وواشنطن في المجالات الأمنية والدفاعية تطور قدرات المملكة العسكرية؛ بما يمكنها من ردع التهديدات القائمة، ويعزز أمنها واستقرارها في ظل ما تشهده المنطقة من توترات؛ تستوجب رفع مستوى الجاهزية الدفاعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الشراكة بين الجانبين بمثابة فرصة لتنمية القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري في المملكة، وتوطين الوظائف، ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية، وتسريع تحقيق هدف المملكة بتصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية، حسب تطلعات ورؤية 2030.

وأكد أن «الشراكة الأمريكية السعودية في الدفاع والأمن ممتدة لعقود وأتت بنفع كبير للطرفين»، موضحًا أن الاتفاقيات بين وزارتي الدفاع في البلدين «بعيدة المدى في نظرتها، ومبنية على دراسة متأنية لاحتياجات المملكة الدفاعية والأمنية».

وأكمل: «تلك الاتفاقيات تسهم بشكل كبير في نقل التقنية والقدرات وتعزيز بيئة التصنيع المحلي، هناك نشاط كبير للشركات الأمريكية في السعودية وكثير منها يفتح فروعًا لتحقيق الإنتاج المشترك، والأمر سيقوي القاعدة الصناعية الدفاعية في المملكة».

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناقش القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.