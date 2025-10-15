القيادة المركزية الأمريكية: على حماس نزع سلاحها دون تأخير والالتزام الكامل بخطة ترامب

حث قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، على ما وصفه بـ«الوقف الفوري للعنف، وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة».

وقال في بيان، مساء الأربعاء، إن الفرصة الحالية «تاريخية للسلام»، داعيًا حماس إلى اغتنام تلك الفرصة عبر التنحي عن الحكم، ونزع سلاحها دون تأخير، والالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار إلى أن القيادة نقلت مخاوفها إلى الوسطاء الذين تعاونوا مع واشنطن لفرض السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه «متفائل للغاية» بشأن مستقبل السلام في المنطقة.

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدًا مباشرًا لحركة حماس، مشدّدًا على ضرورة أن تنزع الحركة الفلسطينية سلاحها، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتولى المهمة.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتصاعد فيه التساؤلات حول مستقبل قطاع غزة والمسار السياسي والأمني للمنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين داخل البيت الأبيض عقب اجتماعه مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، مساء الثلاثاء: «إنهم سوف ينزعون سلاحهم، وإذا لم يفعلوا ذلك فسوف ننزع سلاحهم».

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي عن كيفية تحقيق هذا الهدف، رفض تقديم تفاصيل، مُكتفيًا بالقول: «لستُ مضطرًا لشرح ذلك لك، ولكن إذا لم ينزعوا سلاحهم، فسننزعه نحن.. إنهم يعلمون أنني لا أمزح».

وحذّر من أن عملية نزع السلاح قد تتم «بسرعة وربما بعنف»، ورغم الضغط عليه لتحديد جدول زمني، أكد ترامب أنها ستكون «فترة زمنية معقولة وسريعة جدًا»، دون أن يضيف أي تفاصيل حول الآلية أو القوات التي قد تشارك في ذلك.