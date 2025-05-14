حريق محدود في نفايات مصنع الهدرجة بسوهاج دون خسائر والحماية المدنية تخمد النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات داخل مصنع الهدرجة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بنشوب النيران في بعض المخلفات بمحيط المصنع، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت القوات في محاصرته وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء المصنع.

وأكدت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على بعض المخلفات والمواد غير الخطرة.

وجارٍ حاليًا التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، بينما تواصل الأجهزة المختصة عمليات التبريد والتأمين في الموقع.