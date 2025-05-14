ماذا قال وزير خارجية العراق عن القمة العربية في بغداد السبت المقبل؟

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن قمة بغداد ستكون فعالة ونوعية ونقاشاتها واقعية، وسوف تكون هنالك قرارات تخص الوضع السوري ووضع الدول العربية بنحو عام,

وقال حسين في مؤتمر صحفي بالمركز الصحفي بفندق قلب العالم، إن "بغداد ترحب بأشقائها العرب اعتزازاً يليق بعراقتها، وأن اللجنة التحضيرية للقمة العربية في بغداد أنجزت عملاً كبيراً"، مشيرا إلى أن "مشاركة القادة والمسئولين بهذه الظروف الاستثنائية تؤكد رغبتهم بتوحيد الموقف العربي بما يخدم الأمة العربية وتنميتها ورفاهيتها ودعم بغداد ودورها الفاعل بالمنطقة".

وأضاف أن "عشرون منظمة عربية تشارك بهذه القمة، فضلاً عن منظمات دولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لدول التعاون الإسلامي وضيف الشرف رئيس وزراء إسبانيا، بالاضافة الى نحو 300 صحفي من المؤسسات العراقية و200 من الصحافة الدولية، حيث منحت 1000 سمة دخول للحاضرين في القمة"، مبينا ان "16 اجتماعاً للجنة الإدارية العليا للقمة العربية عقد في بغداد".

وأوضح حسين أن "العراق يفتخر باستضافة ثلاث قمم وهي مجلس جامعة الدول العربية، والدورة الخامسة للقمة التنموية، والقمة على المستوى القادة بين العراق ومصر والأردن، والعراق الآن رئيس قمة 77 الصين".

وتابع أن "الدول العربية الشقيقة قدمت رؤيتها في البنود المطروحة للمناقشات أثناء القمة، ومن المؤمل أن تطرح مبادرات سياسية لتأسيس المركز العربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وإعادة الإعمار"، موضحا أن "الإعلان عن رفع العقوبات عن الشعب السوري خطوة مهمة وما يحدث بالرياض وسيحدث ببغداد هي مرحلة تكاملية".