شهدت مناطق في العاصمة الليبية طرابلس توترات أمنية وسط سماع أصوات رماية شديدة بعضها بالسلاح الثقيل عقب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبدالغني الككلي المعروف بغنيوة، داخل مقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء الإثنين.



*مصدر أمني يؤكد مقتل الككلي

وأكد مصدر أمني لبوابة الوسط الليبية مقتل الككلي بمقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء الإثنين، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب وجوده هناك، وما إن كان جرى استدراجه أم كان في لقاء.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها جميع المواطنين في مناطق طرابلس إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج، وذلك حفاظاً على سلامتهم، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وهذا أول تصريح رسمي، بعدما تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن انتشار مجموعات مسلحة في مختلف شوارع طرابلس خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، حثت البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على التهدئة في ظل تقارير تفيد بتصاعد التوترات في طرابلس، وتقارير بشأن الحشد العسكري وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية عموما.

*سماع أصوات رماية بالسلاح الثقيل في منطقتي عين زارة وصلاح الدين



في غضون ذلك، أفاد سكان بسماع أصوات رماية بالسلاح الثقيل في منطقتي عين زارة وصلاح الدين (ضواحي العاصمة طرابلس)، وسط حالة هلع بين السكان في المنطقتين، بينما تبدو الحركة شبه عادية في مناطق أخرى قريبة.

في الأثناء، دعا جهاز الإسعاف والطوارئ كافة المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم مهما كانت الأسباب والدوافع حفاظا على سلامتهم.

فيما أكدت مصادر أمنية لبوابة الوسط وجود توجهات لإخلاء الطائرات المدنية من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، ونقلها إلى مطار مصراتة، وذلك في إطار إجراءات احترازية تحسبًا لأي تطورات أو توترات أمنية محتملة في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الملاحة الجوية في مطار معيتيقة لا تزال مستمرة حتى الساعة العاشرة ليلاً، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة وشركات الطيران، التي تضع سلامة الطواقم والمسافرين على رأس أولوياتها.

*إيقاف الدراسة والامتحانات بجامعة طرابلس

من جهتها، أعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في كافة كليات وإدارات ومكاتب الجامعة حتى إشعار آخر.

كما أعلن مركز طب الطوارئ والدعم حالة النفير العام وتجهيز عدد من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، تحسبا لأي طارئ قد يحدث، في ضوء التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابس.