بثت قناة «الإخبارية» السعودية، مقطع فيديو يرصد مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعاصمة السعودية الرياض، حيث كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مودعيه.

وأظهرت اللقطات توقف ترامب قبل دخوله إلى الطائرة لإلقاء تحية خاصة للأمير السعودي، إذ رفع قبضة يده مشيرًا إلى بن سلمان، ورد الأمير التحية معربًا عن امتنانه بوضع يده على صدره.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني ومسئولين آخرين.

وتنعقد في الدوحة مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من دون أنباء عن حدوث تقدم حتى الآن.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر بعد أيام قليلة من تفاوض واشنطن مباشرة مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، لتأمين إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.