أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتقدم الذي تشهده دول الخليج والمنطقة برمتها على صعيد الأمن وتحسن مستوى المعيشة والازدهار الاقتصادي وتوسع الحريات، مؤكدا أنها تتعامل بمسئولية على الصعيد الدولي بعد عقود من النزاعات.

ووجه في كلمته خلال المنتدى الاستثماري السعودي- الأمريكي الذي عُقد مساء الثلاثاء في الرياض، انتقادات لإدارة الرئيس السابق جو بايدن فيما يتعلق بالسياسة تجاه إيران، قائلا: «نحن جميعا نواجه عدو كل الحضارات، وفرضنا عقوبات غير مسبوقة على إيران وجعلنا النظام يفتقر إلى كل الموارد لدعم الإرهاب، لأنه لم يكن لدى النظام الإيراني مال ليصرفه على الوكلاء؛ لكن بايدن جاء ليوقف ما فعلناه».

وأعرب عن فخره بالاتفاقيات الإبراهيمية، مشيرا إلى أنها كانت ناجحة للغاية في تحقيق السلام.

وقال: «آمل وأحلم أن يكون للمملكة العربية السعودية دور، وقريبا سيكون هناك انضمام للسعودية للاتفاقيات الإبراهيمية، نأمل ذلك، وسيكون ذلك مهما جدا لمستقبل الشرق الأوسط».

وشدد أن تلك الاتفاقيات التي بادر بها في ولايته الأولى لم تحظ بمتابعة من إدارة بايدن، متابعا: «كان لدينا يوم تاريخي مميز في الشرق، ونأمل أن تنضم إلينا المملكة العربية السعودية، هكذا ستشرفونني وتشرفون كل أولئك الذين يناضلون من أجل الشرق الأوسط، وستفعلون ذلك في الوقت الذي يناسبكم وكيف ترون ذلك».