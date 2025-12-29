إصابة عدة أشخاص في تصادم 9 سيارات على طريق سريع بألمانيا بسبب الضباب

أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابة عدة أشخاص، بينهم 3 أطفال، إثر تصادم تسع سيارات على طريق سريع بوسط ألمانيا اليوم الأحد.

ووقع الحادث عندما بدأ السائقون في استخدام المكابح بشكل حاد نتيجة الضباب الكثيف الذي غطى الطريق السريع (إيه 7) بالقرب من بلدة روسدورف، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة هانوفر، لاسيما تسبب أشعة الشمس وقت الغروب في حجب الرؤية عن السائقين.

وأفادت الشرطة أن شخصا بالغا وطفلا أصيبا بجروح خطيرة.

وأُغلق الطريق السريع مؤقتا أثناء سحب ثماني سيارات من موقع الحادث، فيما تُقدر الخسائر المادية الإجمالية بأكثر من 150 ألف يورو (حوالي 176 ألف دولار).