مسئولون أمريكيون: مقتل شخص على الأقل وإصابة آخر إثر تحطم مروحيتين في نيوجيرسي

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الأحد، إن شخصا واحدا لقى حتفه بينما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة إثر تصادم مروحيتين في الجو في مدينة هامونتون بولاية نيوجيرسي.

وقال قائد شرطة مدينة هامونتون، كيفين فريل، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث تحطم جوي قرابة الساعة 11:25 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث مروحية وهي تدور بسرعة قبل ارتطامها بالأرض. وقامت الشرطة وفرق الإطفاء لاحقا بإخماد النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.

ووصفت إدارة الطيران الفيدرالية الحادث بأنه تصادم جوي بين مروحيتين من طراز إنستروم إف – 28 أيه وإنستروم 280 سي فوق مطار هامونتون المحلي.

وكان على متن كل مروحية الطيار فقط.

ولقي شخص واحد حتفه، فيما نُقل آخر إلى مستشفى قريب حيث يعاني من إصابات حرجة تهدد حياته.

وذكر فريل أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيباشران التحقيق في الحادث.

وقال آلان ديهل، المحقق السابق في حوادث الطيران لدى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل، إنه من المرجح أن يركز المحققون أولا على مراجعة أي اتصالات بين الطيارين الاثنين وما إذا كانا قادرين على رؤية بعضهما البعض.

وعلى الرغم من أن السماء كانت غائمة جزئيا وقت الحادث، فإن الرياح كانت خفيفة والرؤية جيدة، وفقا لتطبيق آكيو ويذرالذي يوفر معلومات عن حالة الطقس.



