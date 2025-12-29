إسرائيل تعلن توقيع برنامج عسكري مع اليونان وقبرص الرومية لعام 2026

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، توقيع برنامج تعاون عسكري ثلاثي مع اليونان وقبرص الرومية لعام 2026.

وأوضح الجيش، في بيان، أن توقيع البرنامج جرى الأسبوع الماضي في العاصمة القبرصية الرومية نيقوسيا، خلال اجتماع سنوي مشترك ضم ممثلين عن جيوش الدول الثلاث، بهدف تنسيق وتعزيز أطر التعاون العسكري بينها.

وأشار البيان، إلى أن الوفد التابع لإسرائيل ترأسه رئيس شعبة العلاقات الخارجية في الجيش العميد أميت أدلر، والذي عقد لقاءات منفصلة مع نظرائه من اليونان وقبرص الرومية لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان، تتضمن برامج العمل تنفيذ تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، وتشكيل مجموعات عمل في مجالات متعددة، إضافة إلى تطوير الحوار العسكري الاستراتيجي حول قضايا ذات اهتمام مشترك.

ويأتي الإعلان عن الاتفاقيات عقب قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزعيم قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، قبل أيام في القدس الغربية.

وعن القمة، قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أونال أوستال، إن الحكومة الإسرائيلية التي تنتهج سياسات عدوانية وتدوس على القيم الإنسانية في الشرق الأوسط، تحاول الآن نقل هذا الاضطراب إلى شرق البحر المتوسط.

وأشار أوستال، في بيان، إلى أن الدول الثلاث، بدلًا من تعزيز أرضية السلام والاستقرار والتعاون في شرق المتوسط، اختارت تصعيد التوتر والتكتل العسكري والسياسات الإقصائية.

وأضاف أن بلاده تراقب عن كثب القمة الثلاثية، و"ما تسرّب إلى الإعلام من خطط لتأسيس قوة عسكرية مشتركة".

وذكر أوستال، أن المحاولات الجارية لإخراج المنطقة من كونها "ساحة سلام" وتحويلها إلى "مسرح للصراع" لا تهدد جزيرة قبرص فحسب، بل تهدد حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بأكمله، وأن "قبول الثنائي اليوناني القبرصي بأن يكونا مجرد بيادق في هذه المؤامرة الخطيرة خطأ تاريخي".



