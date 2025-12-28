قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواء في مصر يشهد في آخر 3 أشهر استقرارا كبيرا، لا سيما على صعيد الأدوية المستوردة وأدوية الأمراض المزمنة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» أن نسبة توافر الأدوية بشكل عام حوالي 95%، مؤكدا أنها نسبة من بين الأفضل على مستوى العالم.

وردا على نقص بعض أدوية البرد والإنفلونزا من الصيدليات، موضحا أن موجة البرد كانت «قوية وأدت إلى زيادة في الحالات» والإقبال على أسماء تجارية محددة من أدوية البرد.

وأشار إلى أن سياسة تسجيل الدواء في مصر تتيح وجود بدائل متعددة، قائلا: «يوجد الدواء الأصلي، وفيه أكثر من 30 نوعا آخر بنفس التركيبة والمادة الفعالة والسعر، ولكن بأسماء تجارية مختلفة».

ورأى أن المشكلة تكمن في ثقافة بعض المواطنين الذين يرفضون قبول البدائل التي يقترحها الصيدلي، مشيرا إلى أن «الدواء الناقص هو الدواء الذي ليس له بديل ولا مثيل، طبقا لمنظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأمريكية».

وشدد أن أدوية البرد لا تندرج تحت بند النواقص لوجود بدائل ومثائل متوفرة في الصيدليات، مؤكدا أن السوق شهد تحسنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة في أدوية السكري التي كانت تعاني من نقص في بعض الأصناف الشهيرة سابقا، مؤكدا أنها أصبحت الآن متوفرة ومستقرة.

وأشار إلى أن أدوية القلب متوفرة أيضًا، باستثناء «صنف أو مستحضر معين مستورد من الخارج به مشكلة في تصنيعه؛ لكن كل أدوية الضغط والسكري متوفرة بسهولة في الصيدليات».