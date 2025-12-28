أعلن المستشار سعيد يوسف بربري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل في الإسكندرية والتي يتنافس فيها مرشحين، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، التي من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق حازم الريان من حزب حماة الوطن، حيث حصل على 14901 صوتا، مقابل حصول منافسه عفيفي كامل "مستقل" على 7453 صوتا.

وبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 744 ألفًا و824 ناخبًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 25943 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 22354 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 3589 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبيبن الساعة 9 مساءً الأحد، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر، على مدار يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي كانت ألغت الهيئة الوطنية انتخاباتها الأصلية، ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، إذ تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في 7 محافظات وهي "الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم"، اختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب لدورة قادمة.

وجاء عدد المتنافسين المستقلين 42 مرشحًا، مقابل 28 مرشحًا حزبيًا، يمثل منهم مستقبل وطن 10 مرشحين، وحماة الوطن 4 مرشحين، والجبهة الوطنية 3 مرشحين، والشعب الجمهوري 4 مرشحين، وحزب النور 3 مرشحين، ومرشح واحد لكل من أحزاب "المصري الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والمؤتمر، والوعي".



