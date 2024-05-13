أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أسفه لتراجع دور المسرح المصري بعد عام 2011، قائلًا:« منذ عام 2011 لم يتم تصوير أي مسرحية تصويرا تجاريا احترافيا».

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين:«قبل عام 2011، كنت مسؤولا عن ملف المسرح ورئيسا للبيت الفني للمسرح، وكنا نخصص صفحة في الجرائد لإعلان عروض المسرح، جملة (أين تذهب هذا المساء)، وحشتنا اختفت للأسف».

وأضاف أن عام 2011 كان بمثابة الضربة القاصمة للمسرح، مشددا أن محاولات المسؤولين تحتاج إلى إعادة نظر، قائلا:«النهاردة لو ضيوف من دول عربية في زيارة لمصر معندهمش مسرح».

وأبدى «زكي» أسفه لإغلاق معظم المسارح الخاصة بل وهدم بعضها، قائلا: «شارع عماد الدين، الذي كان يعج بالمسارح والسينما؛ أصبح ظلمة كحل، أين المسارح والسينمات، شارع الفن هذا الشارع مغلق تماما، حتى إسكندرية اللي كنا بنمشي نخبط في المسارح مفيش لمبة منورة».