مصدر رفيع المستوى: مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة

نقلت فضائية "القاهرة" الإخبارية، عن مصدر رفيع المستوى، تأكيده استمرار مصر في تكثيف اتصالاتها مع كل الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة، في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويوم الجمعة 31 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.