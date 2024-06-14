رأى الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري، أن إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقيادة الحكومة الجديدة؛ يرجع إلى ثلاث قضايا أساسية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إن الدكتور مصطفى مدبولي في ذهن القيادة المصرية، معني بثلاث قضايا أساسية «ملف الاستثمارات- والمشروعات القومية- المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

وأوضح أن «مدبولي» كان شريكا في ملف الاستثمارات ابتداءً من صفقة رأس الحكمة مرورًا بالاستثمارات الأخرى المقرر أن تأتي المرحلة المقبلة، لافتا أنه أيضا كان شريكا في وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة «2024-2030»، علاوة على إشرافه على المشروعات القومية والتي تم تأجيل بعضها.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي هو من يتولى مسئولية الإشراف على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي لم تنته بعد.

وذكر أن هناك تغييرات كبيرة في وزراء الحقيبة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزراء المطروحين حتى الآن لا يقلون عن 18 شخصية جديدة في الحكومة.

وتوقع «بكري» أن تشهد الحكومة الجديدة تغيير الدكتور علي المصيلحي، قائلا:«المرحلة المقبلة ليست مرحلة وزير التموين، له ما له وعليه ما عليه، ولكننا سنرى شخصية جديدة».