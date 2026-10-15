مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة بولاية ويسكونسن الأمريكية

لقي ستة أشخاص، بينهم طفل، حتفهم مساء أمس الثلاثاء جراء حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية، بعدما أبلغ الطيار عن تراكم الجليد على الأجنحة أثناء تحليقه وسط عاصفة رعدية، وفقا للسلطات.

وكانت الطائرة، التي تتسع لستة أشخاص وتعمل بمحرك واحد، في رحلة من مدينة كينوشا إلى مينوموني، عندما تحطمت قبل الساعة العاشرة مساء بقليل في منطقة حرجية بالقرب من متنزه ميرور ليك الحكومي.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الطيار أبلغ أحد مراقبي الحركة الجوية عن تراكم الجليد على أجنحة الطائرة من طراز "بايبر بي إيه-46"، أثناء تحليقها على ارتفاع 24 ألف قدم (7315 مترا)، وطلب الإذن بالهبوط إلى ارتفاع أقل.

وأضاف المجلس أن مراقبة الحركة الجوية وافقت على طلب الهبوط، وبدأت الطائرة في الدوران جهة اليمين وهي تهبط بسرعة، وزاد معدل الانعطاف تدريجيا قبل أن ينقطع الاتصال بها وتختفي البيانات تماما عن شاشات الرادار.

وأكدت السلطات عدم تضرر أي منشآت أو إصابة أي شخص على الأرض.

ولم تعلن على الفور أسماء البالغين الخمسة والطفل الذين لقوا حتفهم على متن الطائرة.

وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل قيادة التحقيق في الحادث، الذي وقع على بعد نحو 10 أميال (16 كيلومترا) غرب مدينة ويسكونسن ديلز.