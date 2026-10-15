محامو ليزا كوك يصفون جلسة استماع تشرف عليها لجنة شكلها ترامب بـ«المنحازة»

قال محامو ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن اللجنة التي شكلها البيت الأبيض الأسبوع الماضي للتحقيق في اتهام موجه إليها تظهر "انحيازاً جلياً"، على الرغم من أنهم لم يستبعدوا تماماً إمكانية مثولها أمام اللجنة.

وأوضح المحامي آبي لويل في خطاب بعث به يوم الثلاثاء أن كوك لن تتمكن من المشاركة في جلسة الاستماع المقرر عقدها في 5 نوفمبر ، نظراً لأنها "ستكون قيد أداء مهامها الرسمية بصفاتها عضوة بمجلس المحافظين في اجتماعات تتعلق بالسياسة المالية والنقدية في أوروبا".

أشار الخطاب إلى أن أقرب موعد يمكن أن تمثل فيه كوك أمام "لجنة التحقيق" التي شكلها البيت الأبيض الجمعة الماضية سيكون عقب اجتماع السياسة النقدية للمجلس في 8-9 ديسمبر .

وتم تقديم الخطاب إلى ويليام شارف، المستشار القانوني للرئيس دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات لويل كأحدث تطور في مساعي إدارة ترامب الممتدة لإقالة كوك من منصبها كواحدة من الأعضاء السبعة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان ترامب قد اتهم كوك بالاحتيال العقاري عام 2021 قبل انضمامها للمجلس، وهو ما نفته تماماً، في حين لم توجه إليها أي اتهامات جنائية.

يذكر أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن أقال عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.