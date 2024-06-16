قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 9300 مواطن في سجونها، بينهم ما لا يقل عن 75 امرأة، ونحو 250 طفلا.

وذكر نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا العدد من المعتقلين لا يشمل كل المعتقلين من غزة، والذي يقدر عددهم بالآلاف، وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت عن احتجاز 899، تحت تصنيف (بالمقاتل غير شرعي)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتقل الاحتلال الآلاف من أبناء قطاع غزة، الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري.

كما اعترف عبر أحد التحقيقات الصحفية الدولية باستشهاد 36 من معتقلي غزة، وحتى اليوم يرفض الإفصاح عن هوياتهم وظروف استشهادهم.

وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ أكثر من 3400.

وأضاف أن من بين إجمالي المعتقلين نحو 600 معتقل، ما بين من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكاما مؤبدة بحقهم.