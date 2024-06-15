تفاصيل مقتل 8 جنود حرقا أثناء نومهم داخل مدرعة في غزة

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أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بمقتل ثمانية جنود إسرائيليين في تفجير ناقلة جند خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع «حدشوت بزمان»، إنه في حدود الساعة الخامسة فجرًا، تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط في غزة، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

وأضاف أن مروحيات إسرائيلية تحمل جنودا من حدث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك.

وأكد المصدر أن الجيش أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.

في غضون ذلك، كشف تقرير إسرائيلي، أن كبار المسئولين الأمنيين في البلاد يقدرون بأن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أيام قليلة.

وبحسب التقرير، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن المسئولين الأمنيين يقدرون أن العملية في رفح ستنتهي خلال أسبوعين بعد إخلاء جميع السكان المدنيين.