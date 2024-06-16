التشكيل الرسمي لمباراة الدنمارك وسلوفينيا في أمم أوروبا

يواجه منتخب الدنمارك بقيادة مدربه هيولماند، نظيره سلوفينيا مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويلتقي منتخب الدنمارك مع نظيره السلوفيني على ملعب مرسيدس بنز، في السابعة من مساء اليوم الأحد، في كأس الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل المنتخب السلوفيني لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: زان كارنيكنيك- دركشيتش- جاكا بيجول- إيريك جانزا. خط الوسط: بيتر ستوجانكوفيتش- أدم جنيزدا- تيمي ماكس.

الهجوم: أندراز سبورار- بنجامين سيسكو- يان ملاكار.

فيما يمثل منتخب الدنمارك كل من :

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

الدفاع: خواكيم أنديرسين- أندرياس كريستينسن- يانيك فيستيرجارد.

خط الوسط: أليكساندر باه- مورتين هيولماند- بيير إميل هويبيرج- فيكتور كريستيانسين- كريستيان إريكسين.

الهجوم: جوناس وايند- راسموس هويلوند.