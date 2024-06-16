 التشكيل الرسمي لمباراة الدنمارك وسلوفينيا في أمم أوروبا - بوابة الشروق
الأحد 16 يونيو 2024 7:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

التشكيل الرسمي لمباراة الدنمارك وسلوفينيا في أمم أوروبا

محمد عاطف
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 6:33 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 6:33 م

يواجه منتخب الدنمارك بقيادة مدربه هيولماند، نظيره سلوفينيا مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويلتقي منتخب الدنمارك مع نظيره السلوفيني على ملعب مرسيدس بنز، في السابعة من مساء اليوم الأحد، في كأس الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل المنتخب السلوفيني لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: زان كارنيكنيك- دركشيتش- جاكا بيجول- إيريك جانزا. خط الوسط: بيتر ستوجانكوفيتش- أدم جنيزدا- تيمي ماكس.

الهجوم: أندراز سبورار- بنجامين سيسكو- يان ملاكار.

فيما يمثل منتخب الدنمارك كل من :

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

الدفاع: خواكيم أنديرسين- أندرياس كريستينسن- يانيك فيستيرجارد.

خط الوسط: أليكساندر باه- مورتين هيولماند- بيير إميل هويبيرج- فيكتور كريستيانسين- كريستيان إريكسين.

الهجوم: جوناس وايند- راسموس هويلوند.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك