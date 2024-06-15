مصطفى بكري عن الرئيس السيسي: لم أر في العصر الحديث رئيسًا يعقد هذا الكم من الاجتماعات

قال الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكابد عبئًا كبيرًا من أجل خدمة الوطن.

وصرح خلال مقابلة مع برنامج «خلاصة الكلام» المذاع عبر شاشة «النهار»، وعُرضت مساء الجمعة: «الرئيس السيسي متحمل وحده عبئا كبيرا جدًا على عاتقه.. ويبذل مجهودا غير عاديا، ومهموم بالبلد بشكل غير عادي».

وأضاف: «لم أر في العصر الحديث رئيس جمهورية يعقد هذا الكم من الاجتماعات، كل يوم هناك اجتماعان أو ثلاثة، وحتى يوم الجمعة ينزل إلى الشوارع يتابع، كل يوم افتتاح مشروع جديد أو زيارة ميدانية أو متابعة للقضية الفلسطينية».

وعن الأوضاع الراهنة، قال بكري: «الأوضاع صعبة، مش عجباني ولا عاجبة حد، والكهرباء بتقطع؛ لكن عندنا رئيس بيشتغل ويريد أن يعمل».

وأوضح أن مطالبة الرئيس للوزراء بالخروج إلى الناس وشرح الأوضاع للمواطنين ليست المرة الأولى، قائلا:«الناس عندها تساؤلات، وزير الكهرباء يقولنا ليه 3 ساعات! مش قادرين تحلوا المشكلة أنت ووزير البترول قولوا؛ لكن لما يظهر ويشرح لي الوضع ويفهمني قد أقبل وقد أتحمل».

وشدد على أن المسئولية لا تقع على عاتق رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ثمة مؤسسات أخرى عليها أن تؤدي دورها ، قائلا:«المسئولية ليست مسئولية رئيس الجمهورية، هناك مؤسسات لابد أن تتحمل المسئولية، الإعلام لازم يتحمل المسئولية، ومجلس النواب لازم يتحمل المسئولية».