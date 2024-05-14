شقيقة فتاة التجمع ضحية سائق إحدى تطبيقات النقل: أختي مش قادرة تتكلم وجالها انهيار عصبي في النيابة

روت سالي عوض، شقيقة سيدة التجمع التي حاول سائق إحدى تطبيقات النقل التعدي عليها، تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرضت له شقيقتها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن أختها كانت تستمع إلى القرآن الكريم خلال الرحلة، ثم أزالت السماعات عندما قرر السائق التوقف فجأة في منطقة مقطوعة بالصحراء.

ولفتت إلى أن السائق استأذنها في شرب المياه لأنه يشعر بالعطش، قائلة إنه فتح باب السيارة وخرج منها زاعمًا إحضار المياه من الشنطة.

وذكرت أن أختها مع تأخر السائق قررت أن تخرج من السيارة لكنها فوجئت بأن السائق دخل من الباب المجاور لها، وحاول التعدي عليها جنسيا مستخدما آلة حادة «كتر».

وأضافت: «أختي بطلة بـ100 راجل، فضلت مسكت الآلة الحادة بإيدها وقالت له: (هتموتني ومش هتلمسني)، وفضلت تقاومه لحد ما قدرت تفتح الباب».

وأشارت إلى أن السائق ارتبك عندما استمع إلى صوت بوق صادر من إحدى الشاحنات على الطريق السريع، وألقى بهاتف أختها وحقيبتها خارج السيارة ولاذ بالفرار.

ونوهت أن المرافق لسائق الشاحنة أخرج بطانية من السيارة ولف بها أختها بسبب الطقس البارد، ثم انتظر حتى أوقف سيارة وطلب من أصحابها التواصل مع أهلها حتى يتمكنوا من نقلها سريعًا إلى المستشفى.

أكملت: «الراجل فضل معاها وماسكها، وأول ما عربية هدت قال لهم البنت دي نزلت تجري من عربية، معلش خدوها تودوها المستشفى، وبعدها تواصلوا معايا».

وثمنت تعامل وزارة الداخلية السريع وإلقاء القبض على السائق خلال 24 ساعة، مختتمة: «أختي مش كويسة ومش قادرة تتكلم، جالها انهيار عصبي في النيابة، وكل ما تيجي تتكلم تعيط، ده أنا كل ما أنام بفتكر اللي هي عدت بيه».

وأعلنت وزارة الداخلية، كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق «بإحدى شركات النقل الخاصة» على سيدة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض «كتر» مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة.