وزير الزراعة: نشتري القمح من المزارعين بأعلى من السعر العالمي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نظام الزراعة التعاقدية حقق طفرة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، لافتا أن محاصيل القمح والذرة والقطن والأرز والفراولة وقصب السكر تدخل ضمن المحاصيل التي يشملها نظام الزراعة التعاقدية.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن الوزارة تطلق سعرا استرشاديا يمثل سعر ضمان للمزارع؛ بهدف توفير الحماية من التقلبات في الأسعار.
وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي بإعادة النظر في سعر توريد أردب القمح برفع السعر إلى 2000جنيه للأردب، موضحا أن السعر العالمي لأردب القمح أقل من سعر التوريد الحالي 150 جنيها.
وأكد أن الدولة تشتري القمح من المزارعين بسعر أعلى من السعر العالمي، لافتا إلى ارتفاع التوريد حتى الآن إلى 2.4 مليون طن، منوها أنه الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بنفس الفترة الزمنية.
وكشف عن استهداف الوزارة الوصول إلى توريد 4 ملايين طن من القمح، مناشدًا المزارعين بالتوريد للاستفادة من السعر المحفز والمشجع، والذي يتجاوز السعر العالمي، مؤكدا أن الدولة لم تأخذ اعتبارات الحوافز المقدمة من الأسمدة، أو التمويل بفائدة 5% في الحسبان.