وزير الزراعة: نشتري القمح من المزارعين بأعلى من السعر العالمي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نظام الزراعة التعاقدية حقق ‏طفرة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، لافتا أن محاصيل القمح والذرة والقطن والأرز ‏والفراولة وقصب السكر تدخل ضمن المحاصيل التي يشملها نظام الزراعة التعاقدية‎.‎

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء ‏الإثنين، أن الوزارة تطلق سعرا استرشاديا يمثل سعر ضمان للمزارع؛ بهدف توفير الحماية من ‏التقلبات في الأسعار. ‏

وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي بإعادة النظر في سعر توريد أردب القمح برفع السعر إلى ‏‏2000جنيه للأردب، موضحا أن السعر العالمي لأردب القمح أقل من سعر التوريد الحالي 150 ‏جنيها‎.‎

وأكد أن الدولة تشتري القمح من المزارعين بسعر أعلى من السعر العالمي، لافتا إلى ارتفاع ‏التوريد حتى الآن إلى 2.4 مليون طن، منوها أنه الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة ‏بنفس الفترة الزمنية‎.‎

وكشف عن استهداف الوزارة الوصول إلى توريد 4 ملايين طن من القمح، مناشدًا المزارعين ‏بالتوريد للاستفادة من السعر المحفز والمشجع، والذي يتجاوز السعر العالمي، مؤكدا أن الدولة لم ‏تأخذ اعتبارات الحوافز المقدمة من الأسمدة، أو التمويل بفائدة 5% في الحسبان. ‏